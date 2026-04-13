Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:42, 13 апреля 2026Бывший СССР

На Украине не увидели друга в будущем премьере Венгрии

«ЕП»: Мадьяр не станет другом Украины после победы на выборах в Венгрии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не станет преданным другом или адвокатом Украины. Об этом заявили журналисты издания «Европейская правда» («ЕП»).

«Уже сейчас можно с уверенностью говорить: мы не получим в лице Мадьяра преданного друга или адвоката Украины, потому что даже если бы новый премьер сам стремился к такой роли, ему было бы трудно выступить против общественного мнения и общественных стереотипов, которые годами выращивал Виктор Орбан», — говорится в тексте статьи.

При этом отмечается, что неизвестно, удастся ли политику развернуть свою политику на 180 градусов и хочет ли он это делать.

Ранее издание Politico указало на проблемы для украинских властей, которые появились из-за победы «Тисы» на парламентских выборах в Венгрии. Отмечается, что новые власти могут разблокировать кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро, однако они выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok