В победе Мадьяра на выборах в Венгрии увидели новые проблемы для Зеленского

Politico: Победа Мадьяра в Венгрии может обернуться проблемами для Зеленского

Для Владимира Зеленского и Украины победа оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром в Венгрии имеет «горьковатый привкус», пишет издание Politico.

По мнению авторов, новое венгерское руководство захочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро.

«Но для Зеленского это победа с горьковатым привкусом, поскольку будущий премьер заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в Евросоюз (ЕС)», — говорится в публикации.

Politico отмечает, что вопрос вступления Киева в ЕС может быть вынесен на референдум в Венгрии, что приведет к «затягиванию процесса» из-за антиукраинских настроений в стране.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» отказался считать победу партии Петера Мадьяра на выборах в Венгрии потерей союзника России.