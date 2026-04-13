Найден способ увеличить эффективность лечения болезни Альцгеймера

ACS: Вещества из винограда и куркумы усиливают лечение болезни Альцгеймера

Комбинация уже существующих препаратов с веществами, связанными с компонентами обычной пищи, может улучшить лечение болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Университета Ватерлоо, опубликовавшие результаты работы в журнале ACS Chemical Neuroscience.

При болезни Альцгеймера в мозге накапливаются токсичные белки, которые слипаются и повреждают нервные клетки. Сейчас для лечения используют антитела, помогающие замедлить этот процесс, но они могут вызывать серьезные побочные эффекты — например, отек мозга или кровоизлияния.

В новом исследовании ученые решили усилить действие таких препаратов. Они добавили к ним небольшие молекулы, похожие на вещества из винограда и куркумы — ресвератрол и куркумин. Эти соединения сами по себе способны мешать накоплению вредных белков и снижать воспаление.

Эксперименты показали, что в комбинации препараты работают лучше: слипание белков уменьшается сильнее, а их вредное воздействие на клетки снижается. При этом, как отмечают авторы, такой подход может позволить уменьшить дозу основных лекарств, а значит — снизить риск побочных эффектов.

Исследователи подчеркивают, что получить такой эффект с помощью еды невозможно — для этого потребовались бы слишком большие и небезопасные дозы. В дальнейшем они планируют разработать лекарства, которые смогут доставлять эти вещества прямо в мозг и использоваться в составе комбинированной терапии.

Ранее ученые выяснили, что нарушение обоняния может быть ранним маркером болезни Альцгеймера.