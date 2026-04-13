15:37, 13 апреля 2026

Назван неочевидный маркер болезни Альцгеймера

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Нарушения обоняния могут быть связаны с ранними изменениями в мозге при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Molecular Psychiatry (MP). Они выявили новые биологические маркеры, которые появляются еще до выраженного ухудшения памяти.

Ученые проанализировали данные МРТ пациентов с начальными когнитивными нарушениями и обнаружили ослабление связей между зонами мозга, отвечающими за восприятие запахов и память. Речь идет о взаимодействии между обонятельной корой и областями, участвующими в принятии решений и запоминании информации.

Дополнительные эксперименты на животных показали, что эти изменения связаны с нарушением передачи сигналов между нейронами. В частности, ухудшается работа рецепторов, отвечающих за передачу возбуждения, что может приводить к сбоям в формировании воспоминаний, связанных с запахами.

Авторы подчеркивают, что такие изменения возникают на ранних стадиях заболевания и могут использоваться для более ранней диагностики. В дальнейшем это может помочь выявлять болезнь Альцгеймера до появления выраженных симптомов и разрабатывать новые подходы к лечению.

Ранее ученые узнали, что старческая астения заметно повышает риск развития деменции.

