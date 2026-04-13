01:28, 13 апреля 2026

Названы сроки выборов нового премьера Венгрии на фоне поражения партии Орбана

Президент Венгрии Шуйок: Выборы нового премьера пройдут в течение 30 дней
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Процедура избрания нового премьер-министра Венгрии должна состояться в течение 30 дней со дня выборов, состоявшихся в стране 12 апреля. Об этом рассказал президент республики Тамаш Шуйок во время выступления в штаб-квартире Национального избирательного бюро (NVI) в Будапеште, пишет Pravda Magyarország.

По его словам, когда станут известны окончательные результаты голосования, он проконсультируется с лидерами всех партий, которые пройдут в венгерский однопалатный парламент.

Как отметил Шуйок, парламентские выборы прошли без нарушений, а рекордно высокая явка говорит о зрелости венгерской демократии. Согласно последним данным, за полчаса до закрытия избирательных участков явка составляла 77,8 процентов. Предварительные итоги голосования могут озвучить в воскресенье, а финальные подведут позднее.

Ранее глава лидирующей на выборах в парламент Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал нынешнего президента уйти в отставку. «Я призываю всех марионеток (...) сделать то же самое», — сказал политик.

