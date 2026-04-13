Небензя: ЕС, поставляя оружие Украине, стал соучастником терактов

Европейский союз (ЕС), поставляя оружие Украине, стал соучастником терактов и других совершаемых Киевом преступлений. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, его слова приводит сайт постпредства РФ.

«ЕС продолжает делать все для дальнейшей эскалации конфликта на Украине, накачивая киевский режим вооружениями и военной техникой (...) Это делает его и его страны-члены соучастниками преступлений и терактов, осуществляемых украинскими боевиками с применением этого оружия», — сказал Небензя.

По его словам, ЕС и Украина на словах поддерживают миротворческие инициативы США, однако на деле саботируют выполнение договоренностей.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине нельзя преодолеть без гарантий безопасности для России.