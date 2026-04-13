Мир
21:21, 13 апреля 2026Мир

Небензя назвал ЕС соучастником преступлений Украины

Евгений Силаев

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС), поставляя оружие Украине, стал соучастником терактов и других совершаемых Киевом преступлений. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, его слова приводит сайт постпредства РФ.

«ЕС продолжает делать все для дальнейшей эскалации конфликта на Украине, накачивая киевский режим вооружениями и военной техникой (...) Это делает его и его страны-члены соучастниками преступлений и терактов, осуществляемых украинскими боевиками с применением этого оружия», — сказал Небензя.

По его словам, ЕС и Украина на словах поддерживают миротворческие инициативы США, однако на деле саботируют выполнение договоренностей.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине нельзя преодолеть без гарантий безопасности для России.

    Последние новости

    Будущий премьер Венгрии высказался о диалоге с Путиным и счел россиян прекрасными людьми. Он поддержал снятие санкций ЕС с России

    Кучерова признали фаворитом в борьбе за индивидуальную награду НХЛ

    Небензя назвал ЕС соучастником преступлений Украины

    Мощный пожар в парке аттракционов в российском городе попал на видео

    Россиянам подсказали простую формулу для оценки эффективности сна

    В Заветах Ильича взметнулось пламя высотой с трехэтажный дом

    Трамп объяснил цели американцев в Ормузском проливе

    Медведев прокомментировал планы США по блокировке Ормузского пролива фразой Оруэлла

    Волонтеры спасли упавшего в бетонную яму бобра

    Бездомный преступник спас потерявшегося шестилетнего мальчика

    Все новости
