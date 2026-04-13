Новым директором разведки Израиля «Моссад» стал уроженец Белоруссии

Роман Гофман назначен руководителем разведки Израиля «Моссад»

Военный секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман назначен руководителем разведывательной службы «Моссад». Указ опубликован на сайте канцелярии израильского правительства.

Он вступит в должность 2 июня 2026 года и будет возглавлять одну из самых эффективных спецслужб мира в течение пяти лет. До конца 1990-х годов имя начальника «Моссад» официально не разглашалось.

Гофмана считают близким соратником Нетаньяху. Издание The Times of Israel отмечает, что он совершал поездки от имени премьер-министра по различным вопросам и курировал выполнение директив премьер-министра в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Гофман является уроженцем Белоруссии. Он переехал в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет, служил в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, дослужившись до командира дивизии. 7 октября 2023 года во время нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля Гофман участвовал в отражении агрессии и получил серьезные ранения в перестрелке на границе с Газой.