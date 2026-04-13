Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 13 апреля 2026

Пассажирский самолет резко сменил курс в небе над Европой из-за неисправности

Пилоты самолета Ryanair объявили чрезвычайную ситуацию после вылета из Лондона
Алина Черненко

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Самолет авиакомпании Ryanair резко сменил курс в небе над Европой из-за технической неисправности. Об этом сообщает портал Daily Express.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 12 апреля, с лайнером, летевшим из лондонского аэропорта Станстед в португальский город Фару. Экипаж обнаружил неисправность, когда Boeing 737-800 находился на высоте 37 тысяч футов (около 11,2 тысячи метров) и пролетал над Францией. Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и начали быстрое снижение.

Через несколько минут воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту города Борнмут, Англия. Информацию о пострадавших среди пассажиров издание не приводит.

В начале апреля самолет авиакомпании American Airlines с десятками пассажиров на борту совершил аварийную посадку в США. У лайнера возникла проблема с управлением передней стойкой шасси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok