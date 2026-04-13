Пассажирский самолет резко сменил курс в небе над Европой из-за неисправности

Пилоты самолета Ryanair объявили чрезвычайную ситуацию после вылета из Лондона

Самолет авиакомпании Ryanair резко сменил курс в небе над Европой из-за технической неисправности. Об этом сообщает портал Daily Express.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 12 апреля, с лайнером, летевшим из лондонского аэропорта Станстед в португальский город Фару. Экипаж обнаружил неисправность, когда Boeing 737-800 находился на высоте 37 тысяч футов (около 11,2 тысячи метров) и пролетал над Францией. Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и начали быстрое снижение.

Через несколько минут воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту города Борнмут, Англия. Информацию о пострадавших среди пассажиров издание не приводит.

В начале апреля самолет авиакомпании American Airlines с десятками пассажиров на борту совершил аварийную посадку в США. У лайнера возникла проблема с управлением передней стойкой шасси.

