Пассажиры заплатили за билеты в Петербург и остались без перелетов по вине авиакомпании

Авиакомпания Nordwind отменила рейсы из Москвы в Санкт-Петербург с 24 апреля

Пассажиры заплатили за билеты из Москвы в Санкт-Петербург и остались без перелетов по вине авиакомпании Nordwind. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что авиаперевозчик отменил все рейсы из столицы до Санкт-Петербурга с 24 апреля. Один из клиентов авиакомпании рассказал, что сначала перелет, который должен был состояться 24-го числа, перенесли на вечер того же дня, а затем и вовсе отменили.

В Nordwind объяснили действия необходимостью в оптимизации. «Клиенты могут оформить полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения», — добавили в компании.

Ранее российских путешественников предупредили о многочасовых задержках и отменах рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга. Ситуацию объяснили ограничениями на полеты.