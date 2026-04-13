Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:32, 13 апреля 2026Путешествия

Пассажиры заплатили за билеты в Петербург и остались без перелетов по вине авиакомпании

Авиакомпания Nordwind отменила рейсы из Москвы в Санкт-Петербург с 24 апреля
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пассажиры заплатили за билеты из Москвы в Санкт-Петербург и остались без перелетов по вине авиакомпании Nordwind. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что авиаперевозчик отменил все рейсы из столицы до Санкт-Петербурга с 24 апреля. Один из клиентов авиакомпании рассказал, что сначала перелет, который должен был состояться 24-го числа, перенесли на вечер того же дня, а затем и вовсе отменили.

В Nordwind объяснили действия необходимостью в оптимизации. «Клиенты могут оформить полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения», — добавили в компании.

Ранее российских путешественников предупредили о многочасовых задержках и отменах рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга. Ситуацию объяснили ограничениями на полеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok