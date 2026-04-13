Патрушев рассказал об украинских атаках на торговый флот России

Патрушев: Киев при поддержке НАТО пытается нанести урон торговому флоту России

Киев при поддержке НАТО пытается прицельно наносить урон торговому флоту и невоенной морской инфраструктуре России. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Украинские спецслужбы при координации и разведывательной поддержке стран НАТО прицельно наносят урон невоенной морской инфраструктуре, торговому флоту нашей страны», — отметил он. По словам Патрушева, из-за этого растут риски противоправных действий и террористических атак в отношении судов, следующих из российских портов или по направлению к ним.

Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона фиксирует «лицемерную политику» ряда государств и международных организаций в отношении атак на российские суда.

В марте украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз Arctic Metagaz в Средиземном море. Морские беспилотники были запущены с территории Ливии.