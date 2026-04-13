Бывший СССР
17:29, 13 апреля 2026Бывший СССР

Патрушев рассказал об украинских атаках на торговый флот России

Патрушев: Киев при поддержке НАТО пытается нанести урон торговому флоту России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Россия и НАТО

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Киев при поддержке НАТО пытается прицельно наносить урон торговому флоту и невоенной морской инфраструктуре России. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Украинские спецслужбы при координации и разведывательной поддержке стран НАТО прицельно наносят урон невоенной морской инфраструктуре, торговому флоту нашей страны», — отметил он. По словам Патрушева, из-за этого растут риски противоправных действий и террористических атак в отношении судов, следующих из российских портов или по направлению к ним.

Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона фиксирует «лицемерную политику» ряда государств и международных организаций в отношении атак на российские суда.

В марте украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз Arctic Metagaz в Средиземном море. Морские беспилотники были запущены с территории Ливии.

    Последние новости

    Мадьяр поддержал снятие санкций ЕС с России при одном условии

    Глава дипломатии ЕС прокомментировала ситуацию в Ормузском проливе

    Найден способ увеличить эффективность лечения болезни Альцгеймера

    Москвичи полюбили морковные и лимонные куличи

    Курс евро упал ниже 90 рублей

    Букмекеры предсказали победителя чемпионата Англии по футболу

    Пассажиры заплатили за билеты в Петербург и остались без перелетов по вине авиакомпании

    Раскрыто «правило тарелки» для эффективного похудения

    В нападении на женщину заподозрили человека-волка

    Россиянам назвали защищающий сосуды продукт

    Все новости
