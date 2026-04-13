Силовые структуры
19:47, 13 апреля 2026

Первый робот-патрульный в российской колонии попал на видео

В Самарской области ФСИН показала на видео первого в России робота-патрульного
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Первый в России робот-патрульный, начавший работу в Самарской области, попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На видео показано, как робот едет по территории колонии.

Ранее сообщалось, что это пилотный проект. В основные задачи робота входят совершенствование и цифровизация системы охраны объектов уголовно-исполнительной системы, снижение нагрузки на личный состав, обеспечение безопасности и предупреждение совершения различных правонарушений.

Робот следит за обстановкой на территории с помощью камеры и сообщает оператору о нарушениях.

