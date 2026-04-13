В российских колониях начали работать роботы-патрульные

В Самарских колониях начали работать два тестовых робота-патрульных

Об этом «Ленте.ру» сообщили во ФСИН России.

По данным ведомства, это пилотный проект. Он действует на базе двух учреждений уголовно-исполнительной системы региона. В основные задачи робота входят совершенствование и цифровизация системы охраны объектов уголовно-исполнительной системы, снижение нагрузки на личный состав, обеспечение безопасности и предупреждение совершения различных правонарушений.

Робот-патрульный оснащен современными средствами навигации, видеонаблюдения и аналитики. Технология позволит создавать роботизированные патрули, обеспечивающие непрерывный автоматизированный контроль выполнения режимных требований и фотовидеофиксацию обстановки на объектах уголовно-исполнительной системы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России работает над внедрением искусственного интеллекта (ИИ) для анализа уголовных дел и выявления шаблонов преступного поведения.