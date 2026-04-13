19:12, 13 апреля 2026Силовые структуры

В российских колониях начали работать роботы-патрульные

В Самарских колониях начали работать два тестовых робота-патрульных
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Самарских колониях начали работать два тестовых робота-патрульных. Об этом «Ленте.ру» сообщили во ФСИН России.

По данным ведомства, это пилотный проект. Он действует на базе двух учреждений уголовно-исполнительной системы региона. В основные задачи робота входят совершенствование и цифровизация системы охраны объектов уголовно-исполнительной системы, снижение нагрузки на личный состав, обеспечение безопасности и предупреждение совершения различных правонарушений.

Робот-патрульный оснащен современными средствами навигации, видеонаблюдения и аналитики. Технология позволит создавать роботизированные патрули, обеспечивающие непрерывный автоматизированный контроль выполнения режимных требований и фотовидеофиксацию обстановки на объектах уголовно-исполнительной системы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России работает над внедрением искусственного интеллекта (ИИ) для анализа уголовных дел и выявления шаблонов преступного поведения.

    Последние новости

    Победивший на выборах в Венгрии Мадьяр высказался о кредите для Киева в 90 миллиардов евро

    В США начались съемки «Мистера и миссис Смит» с российским актером в главной роли

    Подмосковье предупредили о заморозках

    Украина представила модификацию «Паляницы»

    В России первый пациент получил онковакцину от колоректального рака

    Названы находящиеся в опасности регионы России

    В России резко подорожали лифты

    Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива

    Жители Константиновки начали показывать украинским военным русскую символику

    Иран не отказался от ядерного оружия

    Все новости
