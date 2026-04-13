07:25, 13 апреля 2026Мир

Польша одним словом описала отношения с новым правительством Венгрии

Туск: Отношения Польши и нового правительства Венгрии станут исключительными
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

У Польши и нового правительства Венгрии будут исключительно хорошие отношения. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск, его слова приводит Polsatnews.

«Я только что говорил с Петером Мадьяром, поздравлял его, обсуждал его визит в Варшаву, так как он уже давно указал на Варшаву, как на место своего первого визита, по очевидным причинам. Думаю, наши отношения будут исключительными», — высказался он.

Как указал премьер-министр Польши, результат парламентских выборов в Венгрии продемонстрировал, что в политике нет ничего постоянного.

Ранее стало известно, что венгерская оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петра Мадьяра уверенно лидирует на выборах в парламент республики. Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже признал поражение своей партии.

