14:33, 13 апреля 2026

Посадку самолета без шасси на дорогу описали словами «это на 100 процентов чудо»

NYP: Три человека пострадали во время аварийной посадки частного самолета в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @thereal_kingbenjo

Три человека пострадали на борту одномоторного самолета, который совершил экстренную посадку без шасси на оживленную дорогу в США. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

Инцидент произошел 12 апреля в штате Аризона. Воздушное судно Republic RC-3 приземлилось на пересечении 7-й улицы и Миссури-авеню в Финиксе. При этом три пассажира получили несерьезные травмы. «Это на 100 процентов чудо», — такими словами аварийную посадку частного самолета описал капитан пожарной службы города Ди Джей Ли.

Уточняется, что во время нештатной посадки борт задел водосточную трубу, но автомобили и жилые здания не пострадали. Причины случившегося выясняет Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов.

Ранее самолет с 191 пассажиром на борту едва не загорелся из-за ошибки пилотов. Члены экипажа Boeing 737 Max во время полета заметили дисбаланс топлива, который указывал на утечку в правом двигателе, но решили его не выключать.

