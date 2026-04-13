Посадку самолета без шасси на дорогу описали словами «это на 100 процентов чудо»

Три человека пострадали на борту одномоторного самолета, который совершил экстренную посадку без шасси на оживленную дорогу в США. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

Инцидент произошел 12 апреля в штате Аризона. Воздушное судно Republic RC-3 приземлилось на пересечении 7-й улицы и Миссури-авеню в Финиксе. При этом три пассажира получили несерьезные травмы. «Это на 100 процентов чудо», — такими словами аварийную посадку частного самолета описал капитан пожарной службы города Ди Джей Ли.

Уточняется, что во время нештатной посадки борт задел водосточную трубу, но автомобили и жилые здания не пострадали. Причины случившегося выясняет Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов.

