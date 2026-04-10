Самолет с 191 пассажиром на борту едва не загорелся из-за ошибки пилотов

Пилоты авиакомпании Ryanair допустили ошибку при аварийной посадке самолета с 191 пассажиром на борту в Великобритании — лайнер едва не загорелся. Об этом сообщило The Manchester Evening News.

По данным источника, инцидент произошел на рейсе из Венеции, Италия, в Манчестер в апреле 2025 года, однако результаты расследования опубликовали недавно. Члены экипажа Boeing 737 Max во время полета заметили дисбаланс топлива, который указывал на утечку в правом двигателе.

Рейс перенаправили в Станстед. Однако пилоты решили не выключать неисправный двигатель и нарушили предписание о действиях в рамках нештатной ситуации. «Последующее использование реверсивной тяги при посадке увеличило потенциальный риск возгорания из-за рассеивания паров топлива вокруг горячих частей двигателя», — отметил в своем отчете отдел расследования авиационных происшествий.

Уточняется, что посадка прошла успешно. Пострадавших на борту не было. Возгорания в двигателе и на аэродроме также удалось избежать — воздушное судно встретила бригада пожарных.

