18:08, 13 апреля 2026Силовые структуры

После поступившего звонка россиянин расправился со своими собаками

В Красноярском крае мужчина зарубил топором своих собак
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае мужчина зарубил топором своих собак. Об этом в своем канале сообщает МВД Медиа.

Возбуждено уголовное дело по статье 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ.

По данным ведомства, 42-летний местный житель содержал на территории своего дома двух собак. Во время распития алкогольных напитков хозяину поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что его собаки сорвались с привязи и нападают на людей. После этого мужчина решил расправиться со своими питомцами. Он вышел на улицу и нанес им множественные удары топором, а затем сбросил в погреб.

На следующий день участковый доставил правонарушителя в отдел полиции для разбирательства. На допросе мужчина признал вину и раскаялся. Также он сообщил, что животные никогда не проявляли агрессии и он исправно за ними ухаживал.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что россиянин поджег квартиру и похитил породистых голубей.

