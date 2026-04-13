Пострадавший из-за падения легковушки с моста впал в кому

Shot: Пострадавший из-за падения с моста KIA мужчина впал в кому

Мужчина, пострадавший из-за падения с моста в Москве легковушки KIA, впал в кому. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что у впавшего в кому мужчины диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Личность пострадавшего не установлена.

Всего госпитализированы пять человек. У других пострадавших обнаружены ушибы, ссадины, порезы. Одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, а другая — сотрясение головного мозга.

Инцидент произошел на Горбатом мосту в районе Вешняки. Водитель легковушки не справилась с управлением, в результате чего автомобиль упал в воду.