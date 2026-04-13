23:45, 13 апреля 2026Россия

Пострадавший из-за падения легковушки с моста впал в кому

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Мужчина, пострадавший из-за падения с моста в Москве легковушки KIA, впал в кому. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что у впавшего в кому мужчины диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Личность пострадавшего не установлена.

Всего госпитализированы пять человек. У других пострадавших обнаружены ушибы, ссадины, порезы. Одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, а другая — сотрясение головного мозга.

Инцидент произошел на Горбатом мосту в районе Вешняки. Водитель легковушки не справилась с управлением, в результате чего автомобиль упал в воду.

    Последние новости

    Эрдоган пригрозил Израилю войной

    «Он был ужасным человеком». Как отец Илона Маска стал героем российских СМИ и что известно о скандальном бизнесмене?

    Джазовую певицу ударило током в студии в центре Москвы

    Европейская страна проведет референдум по выходу из НАТО

    Пострадавший из-за падения легковушки с моста впал в кому

    Украина осудила возвращение россиян на международные соревнования по водным видам спорта

    В Раде раскрыли последствия блокировки Ормузского пролива

    На Западе предупредили о «российской угрозе»

    Легковушка вылетела с моста в Москве

    ВС России активизировали наступление в Сумской области

    Все новости
