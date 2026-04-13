08:24, 13 апреля 2026Россия

Появились детали о раненных при атаке ВСУ на регион России после пасхального перемирия

Гладков: При атаке ВСУ на Грайворон ранены мирная жительница и боец «Орлана»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

При налете украинских дронов на Грайворон Белгородской области пострадали мирная жительница и боец «Орлана». Подробности о раненных при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) после пасхального перемирия появились в Telegram-канале главы российского региона Вячеслава Гладкова.

По данным губернатора, россиянка получила касательное осколочное ранение уха и баротравму при детонации беспилотника в частном секторе. На месте происшествия также повреждены окна и фасады двух частных домов и надворной постройки. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

Кроме того, при отражении атаки в городе ранение получил боец «Орлана». Сослуживцы доставили мужчину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и ног в больницу.

Ранее сообщалось, что под ночной удар ВСУ попали шесть российских регионов: Белгородская, Курская, Ростовская, Брянская и Смоленская области, а также республика Крым. Всего было сбито 33 беспилотника.

