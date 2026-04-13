Предложившую помощь в борьбе с Ираном Украину поставили на место

Комати: Заявления Украины об Иране абсурдны, она не в состоянии сама себе помочь

Заявления Киева о готовности помочь Израилю и государствам региона в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил замглавы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати.

«Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана?», — заявил он.

Ранее председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи сообщил, что территория Украины стала законной целью для атак Ирана, после того как оказала поддержку беспилотниками Израилю.