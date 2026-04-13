03:39, 13 апреля 2026Мир

Предложившую помощь в борьбе с Ираном Украину поставили на место

Комати: Заявления Украины об Иране абсурдны, она не в состоянии сама себе помочь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Заявления Киева о готовности помочь Израилю и государствам региона в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил замглавы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати.

«Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана?», — заявил он.

Ранее председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи сообщил, что территория Украины стала законной целью для атак Ирана, после того как оказала поддержку беспилотниками Израилю.

    Последние новости

    Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось. За 16 часов российские позиции были атакованы почти две тысячи раз

    В США встревожились из-за неожиданного решения Трампа

    В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    Еще одна страна отказалась от участия в блокаде Ормузского пролива

    Назван оптимальный объем памяти для видеоигр

    Бейонсе пришла на светский вечер в прозрачном корсете

    В Москве хакеры решили взломать терминал фастфуда и попались

    Федерация водного поло Украины призвала отменить матч с россиянами

    Маск прокомментировал поражение Орбана

    Ольга Бузова назвала условие для съемки в обнаженном виде

