Премьер Италии назвала Орбана своим другом

Премьер Италии Мелони назвала Орбана своим другом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила главу предварительно побеждающей в Венгрии на парламентских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра, пожелав ему от имени правительства хорошей работы. При этом она также поблагодарила премьера государства Виктора Орбана. Она опубликовала сообщение на своей странице в соцсети X.

«Благодарю моего друга Виктора Орбана за тесное сотрудничество в последние годы и знаю, что он продолжит служить своей стране, даже находясь в оппозиции», — написала Мелони.

Ранее Орбан признал поражение своей партии. Он отметил, что итоги голосования «хотя и не окончательны, но понятны и болезненны». Политик объявил, что «Фидес» уходит в оппозицию и там продолжит политическую деятельность. Орбан позвонил Мадьяру и поздравил его с победой.