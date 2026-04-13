00:46, 13 апреля 2026

Премьер Италии назвала Орбана своим другом

Премьер Италии Мелони назвала Орбана своим другом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила главу предварительно побеждающей в Венгрии на парламентских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра, пожелав ему от имени правительства хорошей работы. При этом она также поблагодарила премьера государства Виктора Орбана. Она опубликовала сообщение на своей странице в соцсети X.

«Благодарю моего друга Виктора Орбана за тесное сотрудничество в последние годы и знаю, что он продолжит служить своей стране, даже находясь в оппозиции», — написала Мелони.

Ранее Орбан признал поражение своей партии. Он отметил, что итоги голосования «хотя и не окончательны, но понятны и болезненны». Политик объявил, что «Фидес» уходит в оппозицию и там продолжит политическую деятельность. Орбан позвонил Мадьяру и поздравил его с победой.

    Венгерская оппозиция с разгромным перевесом побеждает на выборах в парламент. Премьер Орбан уже признал поражение

    В Словакии назвали победу Мадьяра «черным днем» для Венгрии

    Названы сроки выборов нового премьера Венгрии на фоне поражения партии Орбана

    В Эстонии нашли еще один украинский беспилотник

    Глава МИД Ирана обвинил США в «изменении правил игры»

    Иран объяснил срыв подписания соглашения с США

    Будущий премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку

    Стало известно о планах Израиля по новым ударам в Иране

    Супермодель примерила на камеру бикини в честь 61-летия и удивила фанатов

    Врач оценил эффективность профилактики рака простаты с помощью секса

    Все новости
