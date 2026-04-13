11:35, 13 апреля 2026Интернет и СМИ

Признанный нежелательным в России комик заявил об отсутствии легального статуса в Европе

Комик Идрак Мирзализаде заявил об отсутствии у него легального статуса в Польше
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Кадр: lokal / YouTube

Уехавший в Европу стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано нежелательным, заявил об отсутствии у него легального статуса. Об этом юморист сказал в шоу «Низкие умы», выпуск доступен на YouTube.

Во время съемок шоу один из зрителей попросил Мирзализаде и его соведущего, юмориста Павла Кривца, обсудить тему легализации наркотиков. «Мы в Польше ждем другой легалайз. Мы все ждем легалайз себя поначалу. Нам вот этого не хватает», — поиронизировал в ответ комик.

Кривец, в свою очередь, добавил, что власти этой европейской страны медленно легализуют эмигрантов.

Ранее Мирзализаде раскрыл отношение к оставшимся в России коллегам. Он с иронией назвал отказавшихся от эмиграции юмористов более интересными, чем те, кто уехал.

Перед этим комик также пошутил над президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Мирзализаде заявил, что политика любят за рубежом, поскольку тот часто снимается на видео с овощами.

