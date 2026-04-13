19:04, 13 апреля 2026Авто

Продажи машин на одном из крупнейших рынков мира начали стремительно падать

Аналитик Целиков: Спрос на легковые автомобили в Китае сократился на 15 %
Марина Аверкина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Продажи на одном из крупнейших автомобильных рынков мира начали стремительно сокращаться. Объемы реализации новых легковых машин в Китае по итогам марта упали более чем на 15 процентов. Такие данные со ссылкой на Китайскую ассоциацию производителей легковых машин приводит в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Если год назад в первый месяц весны китайцы приобрели 1,94 миллиона автомобилей, то сейчас показатель остановился на отметке в 1,65 миллиона единиц.

В целом за первый квартал 2026 года китайский легковой рынок сократился почти на 18 процентов. За этот период было продано 4,23 миллиона машин, тогда как в январе-марте прошлого года объем продаж достигал 5,12 миллиона экземпляров.

Эксперт связал отрицательную динамику со сложной ситуацией в экономике страны, на которую оказал влияние прошлогодний рост американских ввозных пошлин, а также недавнее сокращение господдержки для машин на альтернативных источниках энергии.

Ранее стало известно, что в российском сегменте грузовой техники зафиксирован заметный подъем. Общее количество вставших на учет новых грузовиков полной массой от трех с половиной тонн составило 1184 машины. Результат превысил данные предыдущей недели на 11,5 процента и на 17 процентов опередил прошлогодний график.

