19:56, 13 апреля 2026Культура

Продюсер оценил идею передачи песен Пугачевой уважаемым артистам

Продюсер Дворцов: Ни один артист не сможет исполнить хиты Аллы Пугачевой
Ольга Коровина

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что ни один артист не сможет перепеть композиции Аллы Пугачевой. Его комментарий приводит Общественная служба новостей.

Медиаменеджер отметил талант певицы Виктории Цыгановой, которая пожелала исполнить некоторые хиты уехавшей из России Примадонны. В то же время он заявил, что считает Пугачеву легендой, которую не могут заменить другие артисты.

«К сожалению, нет ни одного артиста, который бы смог исполнить настолько шедеврально хиты Аллы Борисовны Пугачевой, как она сама», — считает Дворцов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал передать хиты Пугачевой уважаемым артистам. Помимо Виктории Цыгановой, к таким исполнителям он отнес Александра Маршала, группу «Любэ», Олега Газманова и Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.

