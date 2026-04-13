Профильный комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за затирание крестов на изображениях

Комитет ГД по законодательству поддержал проект о штрафах за затирание крестов

Комитет Государственной Думы (ГД) по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о штрафах за затирание крестов на изображениях и рекомендовал принять инициативу в первом чтении. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает ТАСС.

Новый законопроект, авторами которого стала группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой, предложен в развитие вступившего в силу летом 2025 года закона о запрете изображения культовых зданий без религиозных символов, в том числе в СМИ и рекламе.

«Несмотря на установленный запрет, тем не менее продолжается использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий, объектов религиозного назначения без религиозных символов», — говорится в пояснительной к инициативе.

Наказанием за соответствующее правонарушение для граждан предлагается сделать штраф от 5 до 30 тысяч рублей или обязательные работы продолжительностью до 120 часов. Денежное взыскание для должностных лиц составит от 50 до 100 тысяч, а для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей. Также законопроектом предусмотрено, что привлечение к административной ответственности допускается в течение года после правонарушения.

О том, что Государственная Дума разработает проект закона о защите религиозных символов, еще в мае 2025 года говорил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. В качестве обоснования инициативы он указал на факты «замыливания» религиозных символов. Незадолго до этого произошел очередной громкий случай «крестопада»: на сайте Кремля императорские короны на стилизованном гербе России лишились венчающих их крестов.