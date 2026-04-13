14:19, 13 апреля 2026Россия

Путин дал поручения кабмину по крупнейшему за сто лет наводнению в Дагестане

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и МЧС доложить до 20 апреля о результатах ликвидации паводков в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России докладывать о результатах ликвидации последствий паводков, произошедших в Республике Дагестан в марте-апреле 2026 года, и о реализации мер поддержки пострадавших граждан. Доклад — до 20 апреля 2026 года, далее — один раз в месяц», — говорится в перечне поручений.

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, а также глава МЧС Александр Куренков.

Проливные дожди в Дагестане стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за сто лет. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года.

В результате паводков было подтоплено более двух тысяч домов, дороги и электроподстанции, почти в двух десятках районов ограничено электроснабжение. Число пострадавших превысило 15,5 тысячи человек.

