Назван оптимальный объем памяти для видеоигр

В PC Gamer назвали 16 гигабайт оптимальным объемом ОЗУ для игр в 2026 году

16 гигабайт оперативной памяти должно хватить для большинства видеоигр. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Редактор медиа Ник Эвансон провел эксперимент, запустив на своем компьютере несколько современных игр, чтобы выяснить оптимальный объем оперативной памяти. Специалист пришел к выводу, что в 2026 году можно с комфортом запускать видеоигры, обладая устройством с 16 гигабайтами памяти.

Журналист протестировал качество работы Cyberpunk 2077, Kingdom Come: Deliverance 2, Black Myth: Wukong и Stalker 2. Он запустил тайтлы на персональном компьютере (ПК) с 16 гигабайтами и машине, которая имеет 32 гигабайта оперативной памяти. Игровой опыт на устройстве с меньшим объемом памяти Эвансон назвал оптимальным.

Автор заметил разницу только в Black Myth: Wukong и Stalker 2. Он объяснил, что обе игры построены на движке Unreal Engine 5 и имеют большой открытый мир. Поэтому в некоторых случаях ПК с 32 гигабайтами памяти работал несколько быстрее.

В заключение специалист посоветовал геймерам сэкономить деньги, которые они могли бы потратить на покупку оперативной памяти. Ник Эвансон заметил, что, если у пользователей есть средства, лучше вложить их в покупку более мощной видеокарты.

