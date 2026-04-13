Рэйф Файнс назвал идеальную актрису на роль Волан-де-Морта

Рэйф Файнс заявил, что Тильда Суинтон подходит на роль Волан-де-Морта

Британский актер Рэйф Файнс прокомментировал кастинг на роль Волан-де-Морта в новом сериале HBO о Гарри Поттере. Об этом пишет Variety.

Файнс, сыгравший темного волшебника в серии фильмов «Гарри Поттер», признался, что несколько лет назад был не против вернуться к роли, но этот момент уже упущен. «Вот что я вам скажу: где-то промелькнуло имя Тильды Суинтон как потенциальной кандидатки. Мне кажется, она была бы просто потрясающей», — заявил актер.

Ранее в СМИ появлялись слухи о нескольких кандидатах на роль Волан-де-Морта. В их числе — Тильда Суинтон, Пол Беттани, Синтия Эриво и Киллиан Мерфи, который уже опроверг свою причастность к проекту. Руководитель студии HBO Кейси Блойс заявил, что исполнитель роли еще не выбран.