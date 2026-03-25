15:06, 25 марта 2026Культура

Создатели нового «Гарри Поттера» сделали заявление об исполнителе роли Волан-де-Морта

Ольга Коровина

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Исполнитель роли Волан-де-Морта в новом сериале о Гарри Поттере еще не выбран. Об этом заявил руководитель студии HBO Кейси Блойс в беседе с Variety.

«Не верьте слухам. Даже мне неизвестно, кого мы пригласим на эту роль», — отметил Блойс. Говоря о ходе работы над проектом, он добавил, что остался в восторге от увиденного.

До этого в СМИ появлялись слухи о нескольких кандидатах на роль Волан-де-Морта. В их числе — Тильда Суинтон, Пол Беттани, Синтия Эриво и Киллиан Мерфи, который уже опроверг свою причастность к проекту.

Накануне студия HBO опубликовала первый официальный кадр из сериала о Гарри Поттере, премьера которого запланирована на 2027 год. На снимке изображен исполнитель главной роли Доминик Маклафлин с метлой и в форме сборной Гриффиндора по квиддичу.

