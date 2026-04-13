16:09, 13 апреля 2026Экономика

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти для двух стран БРИКС

ОПЕК: В феврале 22 % китайского импорта нефти пришлось на Россию
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В феврале 2026 года импорт российской нефти Индией достиг примерно миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на отчет ОПЕК.

Таким образом, Россия снова стала крупнейшим поставщиком нефти в эту страну БРИКС. На втором месте оказалась Саудовская Аравия, а на третьем — Ирак.

Что касается Китая, то в феврале 2026 года он импортировал 12,51 миллиона баррелей российской нефти в сутки. Доля России в этих поставках снизилась с январских 23 до 22 процентов. Кроме того, 14 процентов пришлось на Саудовскую Аравию и по 10 процентов на Бразилию и Малайзию.

По прогнозам, в мае 2026 года суммарные объемы поставок нефти из Саудовской Аравии в Китай обрушатся примерно в два раза в сравнении с апрельскими значениями. Энергокомпании из КНР с высокой долей вероятности переключатся на альтернативных поставщиков.

    Последние новости

    Кремль назвал Венгрию недружественной страной и решил не поздравлять Мадьяра с победой. Но он готов сотрудничать с Россией

    В Британию после удара Ирана прибыл американский KC-135R в «заплатках»

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за мусора в подъезде

    На Западе признали просчет Трампа в Иране

    В спектакль с Долиной добавили сцену об обманутой мошенниками пенсионерке

    В УФСИН прокомментировали состояние здоровья крабоеда из банды Цапков

    В сети нашли поддельные обновления Windows

    В России высказались о будущем поставок энергоресурсов в Венгрию

    В Госдуме высказались об отказе сборной Украины играть с Россией на Кубке мира

    В России захотели создать новый реестр

    Все новости
