Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти для двух стран БРИКС

ОПЕК: В феврале 22 % китайского импорта нефти пришлось на Россию

В феврале 2026 года импорт российской нефти Индией достиг примерно миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на отчет ОПЕК.

Таким образом, Россия снова стала крупнейшим поставщиком нефти в эту страну БРИКС. На втором месте оказалась Саудовская Аравия, а на третьем — Ирак.

Что касается Китая, то в феврале 2026 года он импортировал 12,51 миллиона баррелей российской нефти в сутки. Доля России в этих поставках снизилась с январских 23 до 22 процентов. Кроме того, 14 процентов пришлось на Саудовскую Аравию и по 10 процентов на Бразилию и Малайзию.

По прогнозам, в мае 2026 года суммарные объемы поставок нефти из Саудовской Аравии в Китай обрушатся примерно в два раза в сравнении с апрельскими значениями. Энергокомпании из КНР с высокой долей вероятности переключатся на альтернативных поставщиков.

