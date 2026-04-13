Россиянам подсказали простой домашний тест для выявления анемии за минуту

Гинеколог Тарасова: Для выявления анемии необходимо задержать дыхание

Гинеколог Ирина Тарасова заявила, что анемию можно выявить в домашних условиях благодаря простому тесту, который займет меньше минуты. Его она подсказала россиянам в Telegram-канале.

Чтобы пройти этот тест, нужно выдохнуть, затем глубоко вдохнуть и задержать дыхание. Если человек не сможет продержаться без выдоха 50 секунд, то с вероятностью 80 процентов можно говорить о низком уровне ферритина в крови, написала врач.

Объясняя, как работает тест, врач отметила: если в организме недостаточно железа, то человек не может надолго задержать дыхание, потому что именно этот микроэлемент необходим для переноса кислорода.

При этом Тарасова отметила, что переизбыток железа может быть так же опасен, как и его дефицит. «Не спешите бежать в аптеку за железом (...). Лучше сдайте анализ на ферритин и общий анализ крови. И не забудьте записаться к врачу», — посоветовала специалистка.

