13 апреля 2026

Россиянам раскрыли цены на летний отдых «все включено» в Греции

Алина Черненко

Фото: Wirestock / Freepik

Спрос российских туристов на пляжные туры в Грецию летом 2026 года вырос в два раза. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители туроператора Tez Tour выразили мнение, что рост популярности этой страны Европы связан с тем, что она легко выдает визы и до ее курортов долететь проще, чем до других направлений. В компании добавили, что основной объем бронирований приходится на пятизвездочные отели. Кроме того, стабильно высок интерес к системе «все включено».

В АТОР также раскрыли цены на летний отдых в Греции во второй половине июня. Так, тур на остров Крит на девять ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле «все включено» у PAC Group обойдется в сумму от 101,2 тысячи рублей на двоих, без учета авиаперелета. Тем временем в компании Space Travel аналогичный тур с проживанием в четырехзвездочном отеле и авиаперелетом будет стоить от 230 тысяч рублей на двоих.

Ранее в АТОР назвали стоимость пляжного отдыха в Европе летом 2026 года. Самым бюджетным направлением оказался Кипр.

