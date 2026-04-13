Россияне бросились скупать один вид товаров перед майскими праздниками

15:34, 13 апреля 2026

Россияне бросились заказывать товары для дома и дачи перед майскими праздниками
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В преддверии майских праздников россияне бросились скупать товары для дома и дачи. О повышенном спросе на этот вид продукции сообщили в логистических компаниях, пишет РИА Новости.

Так, в марте количество заказов в категории «Садоводство и растения» выросло на 33 процента по сравнению с январем и на 22 процента — по сравнению с февралем. «Однако, традиционно, пик приходится на апрель», — рассказали в СДЭК.

В «Деловых линиях» добавили, что отгрузки красок и лаков, а также садового инвентаря в марте и апреле выросли более чем в три раза по сравнению с январем и февралем. При этом спрос на удобрения вырос в 2,5 раза, а на строительные товары — на 75 процентов. Помимо этого, увеличилось число запросов на сантехнику, хозтовары и инструменты.

«Мы видим рост категории хозяйственных товаров, однако в структуре всех наших перевозок их доля не оказывает существенного влияния на общий грузопоток. Дополнительно к сезонному спросу мы запустили перевозку мотоциклов, что также связано с началом активного весеннего периода», — рассказал гендиректор федеральной транспортно-логистической компании «Байт Транзит» Алексей Шпикельман.

Ранее россиянам рассказали о популярных ошибках на даче весной. Так, землю на загородном участке призвали не поливать кипятком — он несет больше вреда для почвы, чем пользы.

