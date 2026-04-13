Россиянин прострелил глаз знакомому

В Калининградской области осудят мужчину, прострелившего знакомому глаз. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

По данным следствия, 10 января этого года 28-летний местный житель, находясь в квартире своего знакомого в городе Гусеве, в ходе конфликта произвел в него выстрел из пневматического пистолета. В результате 29-летний пострадавший получил травму глаза, которую признали тяжким вредом здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

