Россиянин прострелил глаз знакомому

Силовые структуры
16:46, 13 апреля 2026

В Калининградской области осудят мужчину, прострелившего глаз знакомому
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Калининградской области осудят мужчину, прострелившего знакомому глаз. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

По данным следствия, 10 января этого года 28-летний местный житель, находясь в квартире своего знакомого в городе Гусеве, в ходе конфликта произвел в него выстрел из пневматического пистолета. В результате 29-летний пострадавший получил травму глаза, которую признали тяжким вредом здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бездомный порезал российскую пенсионерку садовыми ножницами.

