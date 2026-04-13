Россиянкам назвали самые модные куртки на весну

Стилист Лисовец назвал мундиры и косухи самыми модными куртками на весну

Российский стилист Владислав Лисовец назвал самые модные куртки на весну 2026 года. Пост появился в его Telegram-канале.

По словам эксперта, актуальными в текущем сезоне оказались укороченные тренчи и косухи с широкой линией плеч. Кроме того, популярными стали мундиры.

«Сейчас на подиуме часто встречается исторический костюм: шляпы, пышные юбки, корсеты. Вот и мундир вполне логично смотрится, особенно если вы любите стиль рок-н-ролл», — указал специалист.

