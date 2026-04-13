15:26, 13 апреля 2026

Российские войска ликвидировали украинского подполковника-националиста

ТАСС: Российские войска ликвидировали подполковника ГПСУ в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские войска ликвидировали подполковника Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) во время удара по Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что удар был нанесен по командному пункту 11-го пограничного отряда ГПСУ в Волчанском районе Харьковской области.

«3 апреля наши войска успешно поразили командный пункт 11-го пограничного отряда ГПСУ в Волчанском районе. Был уничтожен подполковник Андрей Мидяновский из 11-й бригады ГПСУ "Форпост" (участник АТО с 2015 года и идейный националист)», — рассказал собеседник агентства.

Ранее спикер группировки Объединенных сил Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов заявил, что российские войска активизировали наступление в Сумской области. По его словам, им удалось продвинуться на 1-1,5 километра.

