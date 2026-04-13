10:29, 13 апреля 2026

Российским рыбакам разрешили ловить рыб-ведьм

Рыб-ведьм включили в перечень разрешенных в РФ для промышленного рыболовства
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Российские власти включили глубоководных животных миксин в перечень водных биоресурсов, разрешенных для промышленного рыболовства. Об этом со ссылкой на изменения, внесенные распоряжением правительства, сообщает ТАСС.

«После позиции, касающейся малого морского дракончика, дополнить позицией следующего содержания: миксины, виды рода Myxine», — говорится, в частности, в документе.

Как уточняет агентство, речь идет о прозванных рыбами-ведьмами родственниках миног, бесчелюстных хордовых существ, которые похожи на угрей, но не обладают челюстями, позвоночником и сложноустроенными глазами.

До этого, несмотря на заинтересованность отечественных рыбаков в добыче миксин, являющихся одной из доминирующих групп донных существ по численности, Росрыболовство было вынуждено отказывать в выдаче разрешений на вылов этого биоресурса из-за его отсутствия в соответствующем перечне.

Ранее на тихоокеанском побережье США обнаружили глубоководную рыбу — футбольный мяч с очень острыми зубами и «удочкой» на голове, служащей своеобразным фонарем на глубине более одного километра.

