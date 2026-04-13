Силовые структуры
18:06, 13 апреля 2026

Российский фермер нажил миллионы рублей на несуществующих коровах

В Карачаево-Черкессии фермер попался на афере с субсидии на 10 млн рублей
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: H R. Davies / Shutterstock / Fotodom

В Карачаево-Черкесской республике возбудили уголовное дело о хищении государственных субсидий. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, 41-летний глава фермерского хозяйства подготовил пакет документов на приобретение молодняка крупного рогатого скота мясных пород и запросил средства по госпрограмме поддержки фермерства. На деле же аферист никакого скота не приобретал, а 10,5 миллиона рублей, выделенных на несуществующих коров, присвоил.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Минсельхоз предложил правительству скорректировать правила предоставления субсидий сельхозпроизводителям в рамках федерального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса в 2027-2029 годах» ради снижения расходов бюджета.

