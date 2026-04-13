Российский подросток попал под следствие после общения в мессенджере

В Подмосковье арестовали повредившего 16 релейных шкафов подростка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным ведомства, 16-летний житель Московской области в составе группы по предварительному сговору по заданию анонимных кураторов совершил серию поджогов объектов транспортной инфраструктуры.

Установлено, что с подростком через один из мессенджеров связались неизвестные и представились сотрудниками силовых структур, после чего убедили его выполнять криминальные задания. Для приобретения легковоспламеняющейся жидкости они перевели ему десять тысяч рублей. После этого в течение нескольких дней он получал координаты и по ним поджигал релейные шкафы. В результате его действий были повреждены 16 объектов транспортной инфраструктуры.

В ходе оперативной работы была установлена личность подозреваемого и он задержан по месту проживания. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что россиянин получил три тысячи рублей и 13 лет колонии.