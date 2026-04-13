Российский шоумен предложил купить квартиру Пугачевой для Долиной

Шоумен Барецкий заявил о готовности купить квартиру Пугачевой для Долиной

Шоумен Стас Барецкий рассказал об участии в переговорах о покупке московской квартиры певицы Аллы Пугачевой. Он сообщил «Газете.Ru», что собирается подарить недвижимость певице Ларисе Долиной.

Стоимость жилья для Барецкого не важна, отметил он, добавив, что готов отдать и полмиллиарда рублей, чтобы предоставить жилье Долиной после скандала с ее недвижимостью. «Я как раз сейчас занимаюсь этим вопросом, веду переговоры о покупке квартиры. Но Лариса Александровна не хочет в ней жить, говорит, что это наделает много шума в обществе, а ей это сейчас ни к чему», — поделился шоумен.

Ранее СМИ писали, что певица Алла Пугачева решила избавиться от своей единственной столичной квартиры — пятикомнатного объекта в районе Арбата. Риелторы оценили стоимость жилья в 391,2 миллиона рублей.