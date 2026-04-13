Руководители российской городской больницы обманули медиков ради наживы

В Сочи дали срок руководителям больницы за обман сотрудников

В Сочи к 12,5 и 8,5 года соответственно приговорили руководителей городской больницы № 5 Геннадия Кормилицына и Григория Пискунова. Об этом в мессенджере МАХ сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год подсудимые присваивали премии подчиненных, убеждая их в том, что премии якобы начислены по ошибке. Позже эти деньги они делили между собой. В общей сумме руководители нажили на обмане медиков 408 тысяч рублей.

В ходе расследования были выявлены и другие преступления осужденных. Так, они регулярно получали взятки от предпринимателей за возможность заключать договор на обеспечение больницы кислородом.

Ранее в колонию по делу о взятках отправили главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области.