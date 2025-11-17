Силовые структуры
14:24, 17 ноября 2025Силовые структуры

Выписывавшая премии работникам российская главврач попала в колонию

Экс-главврач рязанского Центра гигиены получила 14 лет за взятки на 17 млн руб.
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Суд огласил приговор в отношении бывшего главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области по делу о взятках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Женщину признали виновной в получении взяток и приговорили к 14 годам колонии. У нее конфисковали полученную от взяткодателей сумму, а также обязали выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей.

Как установил суд, в период с января 2020 года по декабрь 2022-го главврач лично и через посредников получила 17 миллионов рублей в качестве взяток. За это она принимала решения в пользу взяткодателей — выписывала премии своим работникам, заключала договоры подряда с заинтересованными фирмами и подписывала акты об их исполнении.

Ранее стало известно, что двое опасных преступников заплатят более 700 тысяч рублей за свой побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге.

