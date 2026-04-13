Шедшему из России сухогрузу разрешили покинуть Швецию

Береговая охрана Швеции: Шедшему из РФ судну Hui Yuan разрешили покинуть страну

Грузовое судно Hui Yuan, которое ранее было задержано береговой охраной Швеции по подозрению в нарушении экологического законодательства, разрешили покинуть страну. Об этом сообщила пресс-служба береговой охраны.

По данным службы, капитан балкера признал нарушение Экологического кодекса и внес залог для возможного будущего штрафа.

«Береговая охрана не располагает дополнительной информацией об операции и расследовании», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что судно Hui Yuan под панамским флагом было задержано утром 12 апреля, поскольку подозревается в совершении экологических преступлений. Уточнялось, что самолет береговой охраны заметил, что сухогруз под флагом Панамы смыл остатки угля в море.

