Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:40, 13 апреля 2026

Шедшему из России сухогрузу разрешили покинуть Швецию

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: kustbevakningen.se

Грузовое судно Hui Yuan, которое ранее было задержано береговой охраной Швеции по подозрению в нарушении экологического законодательства, разрешили покинуть страну. Об этом сообщила пресс-служба береговой охраны.

По данным службы, капитан балкера признал нарушение Экологического кодекса и внес залог для возможного будущего штрафа.
«Береговая охрана не располагает дополнительной информацией об операции и расследовании», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что судно Hui Yuan под панамским флагом было задержано утром 12 апреля, поскольку подозревается в совершении экологических преступлений. Уточнялось, что самолет береговой охраны заметил, что сухогруз под флагом Панамы смыл остатки угля в море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok