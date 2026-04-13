11:23, 13 апреля 2026

Совбез предупредил о возможной попытке подрыва извне продовольственной безопасности России

Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На фоне развития конфликта на Ближнем Востоке продовольственную безопасность России могут попытаться искусственно подорвать извне. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности страны Александр Масленников, сообщает в понедельник, 13 апреля, РИА Новости.

При этом он отметил, что в настоящее время Россия находится в достаточно сильной позиции для наращивания экспорта продовольствия в государства Ближнего Востока, а также Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее в апреле сообщалось, что ситуация на Ближнем Востоке обернулась для России подорожанием некоторых импортных товаров. В частности, по словам GR-директора группы «Михайлов и партнеры» Алексея Хижняка, литий-ионные аккумуляторы и полупроводниковые компоненты выросли в цене более чем на десять процентов. Автозапчасти (собранные из компонентов из Юго-Восточной Азии и Европы) подорожали на 7,8-9,2 процента. Для кабелей, трансформаторов, бытовой техники повышение стоимости оценивается в 6,5-8,7 процента.

Также сообщалось, что положение дел, которое сложилось в Персидском заливе, привело к резкому скачку глобального индекса цен на удобрения, что, в свою очередь, представляет собой угрозу глобальному производству продовольствия.

