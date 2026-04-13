Совбез предупредил о возможной попытке подрыва извне продовольственной безопасности России

Совбез: Продовольственную безопасность России могут попытаться подорвать извне

На фоне развития конфликта на Ближнем Востоке продовольственную безопасность России могут попытаться искусственно подорвать извне. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности страны Александр Масленников, сообщает в понедельник, 13 апреля, РИА Новости.

При этом он отметил, что в настоящее время Россия находится в достаточно сильной позиции для наращивания экспорта продовольствия в государства Ближнего Востока, а также Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее в апреле сообщалось, что ситуация на Ближнем Востоке обернулась для России подорожанием некоторых импортных товаров. В частности, по словам GR-директора группы «Михайлов и партнеры» Алексея Хижняка, литий-ионные аккумуляторы и полупроводниковые компоненты выросли в цене более чем на десять процентов. Автозапчасти (собранные из компонентов из Юго-Восточной Азии и Европы) подорожали на 7,8-9,2 процента. Для кабелей, трансформаторов, бытовой техники повышение стоимости оценивается в 6,5-8,7 процента.

Также сообщалось, что положение дел, которое сложилось в Персидском заливе, привело к резкому скачку глобального индекса цен на удобрения, что, в свою очередь, представляет собой угрозу глобальному производству продовольствия.