Союзники Орбана поздравили его оппонента

12:16, 13 апреля 2026Мир

Премьер-министры Словакии и Чехии поздравили оппонента Орбана Мадьяра с победой
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Премьер-министры Словакии и Чехии Роберт Фицо и Андрей Бабиш, известные как близкие политические союзники главы правительства Венгрии Виктора Орбана, поздравили его оппонента Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии. Об этом сообщает The Guardian.

Фицо заявил о готовности к «интенсивному сотрудничеству с новым премьер-министром» и выразил благодарность свергнутому Орбану. Бабиш же пообещал «всегда конструктивно сотрудничать с тем, кого выберут избиратели».

Чешский премьер-министр отметил, что противостоять такому сильному сопернику, как Орбан, было непросто, однако Мадьяр заслужил доверие большинства венгров и внушает большие надежды.

Ранее Мадьяр выступил перед сторонниками и пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО. В частности, он заявил о намерении совершить визит в Брюссель, чтобы разблокировать замороженное при премьер-министре Викторе Орбане европейское финансирование.

