18:00, 13 апреля 2026Силовые структуры

Стало известно место содержания под стражей бывшего мужа Лерчек

Осужденный на семь лет Артем Чекалин отправится в московское СИЗО-7 «Капотня»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Осужденный на семь лет колонии общего режима бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин отправится в московское СИЗО-7 «Капотня». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, ближайшие две недели Чекалин проведет на карантине в СИЗО «Капотня», а потом его переведут в другое учреждение ФСИН для отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что защита Чекалина считает вынесенный ему приговор необоснованным и собирается его обжаловать.

13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 194 миллионов рублей.

