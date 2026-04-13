Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 13 апреля 2026Россия

Стало известно о рисках перемещения войск НАТО ближе к границам России

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Президент США Дональд Трамп, критикуя НАТО и сокращая финансирование альянса, может передислоцировать американские войска в Европе ближе к границам России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог-американист Григорий Ярыгин.

«Если сократится финансирование со стороны США этой организации, организация просто переждет этот момент. По крайней мере, до следующих выборов. Что, собственно, европейцы и делают. Трамп может переместить войска из одной страны в другую», — прокомментировал Ярыгин.

Эксперт отметил, что такое развитие событий не в интересах Москвы, ведь «не провинившимися» в глазах Трампа странами как раз стали те, что находятся ближе к России. «Это восточный фланг НАТО, и если дело дойдет до передислокации войск. Это, конечно же, сценарий, который не в интересах России», — сказал Ярыгин.

Американист отметил, что Трамп вряд ли выйдет из НАТО, поскольку при предыдущем президенте США Джо Байдене были приняты акты, запрещающие выйти из альянса без решения конгресса.

Ранее Foreign Affairs написала, что США могут добиться значимого прогресса в отношениях с Москвой и Пекином только через существенную реструктуризацию своих альянсов в Евразии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Иран выступил с серьезным предупреждением

    Адвоката и юриста обвинили в хищении 41 миллиона рублей у известного российского блогера

    В Дагестане мужчина со словами «э, братва, завязывайте» разнял дерущихся ежиков

    Москвичам назвали время прихода первой весенней грозы

    В Иране назвали условия для новых переговоров с США

    В Кремле рассказали о росте товарооборота России и Индонезии

    Москвичка умерла во время процедуры по подтяжке кожи на руках

    Россиянкам назвали лучшие аксессуары для любого возраста

    «Радиостанция Судного дня» передала два сообщения на фоне проигрыша Орбана на выборах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok