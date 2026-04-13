Стало известно о рисках перемещения войск НАТО ближе к границам России

Политолог Ярыгин: США могут переместить войска в Европе ближе к РФ

Президент США Дональд Трамп, критикуя НАТО и сокращая финансирование альянса, может передислоцировать американские войска в Европе ближе к границам России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог-американист Григорий Ярыгин.

«Если сократится финансирование со стороны США этой организации, организация просто переждет этот момент. По крайней мере, до следующих выборов. Что, собственно, европейцы и делают. Трамп может переместить войска из одной страны в другую», — прокомментировал Ярыгин.

Эксперт отметил, что такое развитие событий не в интересах Москвы, ведь «не провинившимися» в глазах Трампа странами как раз стали те, что находятся ближе к России. «Это восточный фланг НАТО, и если дело дойдет до передислокации войск. Это, конечно же, сценарий, который не в интересах России», — сказал Ярыгин.

Американист отметил, что Трамп вряд ли выйдет из НАТО, поскольку при предыдущем президенте США Джо Байдене были приняты акты, запрещающие выйти из альянса без решения конгресса.

Ранее Foreign Affairs написала, что США могут добиться значимого прогресса в отношениях с Москвой и Пекином только через существенную реструктуризацию своих альянсов в Евразии.