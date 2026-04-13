В США назвали способ улучшить отношения с Россией

Foreign Affairs: Реструктуризация альянсов придаст США авторитет в глазах РФ

Соединенные Штаты могут добиться значимого прогресса в отношениях с Москвой и Пекином только через существенную реструктуризацию своих альянсов в Евразии. Об этом говорится в статье журнала Foreign Affairs.

По мнению авторов, разветвленная сеть партнерств США воспринимается Россией и Китаем как угроза и расширение влияния Пентагона. Пересмотр этих соглашений позволил бы перезагрузить диалог с двумя державами.

Такой шаг, как отмечается в материале, мог бы побудить Москву и Пекин пойти на уступки, в частности, в вопросе трехстороннего контроля над вооружениями. Реструктуризация альянсов придала бы США необходимый авторитет для улучшения отношений.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал нелепой финансовую помощь Вашингтона странам НАТО для защиты от России. Глава государства также пообещал, что огромные траты Штатов на альянс будут подвергнуты «серьезному анализу».