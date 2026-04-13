11:50, 13 апреля 2026

Суд оштрафовал театр Наташи Королевой

Андрей Шеньшаков

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Социальный фонд России взыскал с «Музыкального театра под руководством Наталии Королевой» штраф за непредставление сведений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По информации источника, столичное отделение фонда обратилось с требованием выдать судебный приказ о штрафе в размере 500 рублей за непредставление в установленный срок сведений, которые необходимы для осуществления индивидуального учета.

Сообщается, что суд полностью удовлетворил заявление Соцфонда. Также театр Королевой должен будет заплатить еще восемь тысяч рублей госпошлины.

Ранее бывший возлюбленный певицы Игорь Николаев пожелал Королевой стать счастливой бабушкой. Первая очная встреча Николаева и Королевой за долгие годы случилась в эфире телепроекта.

