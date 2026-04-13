Трамп признал угрозу затягивания США в войну с Ираном

WP: Трамп признал, что США увязнут в трясине из-за эскалации конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп осознал, что наземная операция и продолжение военного конфликта с Ираном не обеспечивают США достижения целей. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники из американской администрации.

«Трамп осознал, что наземное нападение или другая военная эскалация могут завести США в трясину. Белый дом, как и предупреждали критики, понял, что войны на Ближнем Востоке легко начать, но трудно остановить», — говорится в публикации.

По данным издания, США рассматривают несколько сценариев: свержение правительства в Иране, появление нового лидера и попытку Ирана прорвать морскую блокаду или осуществить другие действия, чтобы вынудить США к дополнительным уступкам.

Ранее бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал Дональда Трампа неуравновешенным и заявил, что президент США должен быть отстранен от должности. Он обвинил американского лидера в намеренном искажении фактов и постоянной лжи, особенно в заявлениях о ситуации вокруг Ирана.