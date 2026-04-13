13:45, 13 апреля 2026Мир

Трамп признал угрозу затягивания США в войну с Ираном

WP: Трамп признал, что США увязнут в трясине из-за эскалации конфликта с Ираном
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy Photo / Handout via Reuters

Президент США Дональд Трамп осознал, что наземная операция и продолжение военного конфликта с Ираном не обеспечивают США достижения целей. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники из американской администрации.

«Трамп осознал, что наземное нападение или другая военная эскалация могут завести США в трясину. Белый дом, как и предупреждали критики, понял, что войны на Ближнем Востоке легко начать, но трудно остановить», — говорится в публикации.

По данным издания, США рассматривают несколько сценариев: свержение правительства в Иране, появление нового лидера и попытку Ирана прорвать морскую блокаду или осуществить другие действия, чтобы вынудить США к дополнительным уступкам.

Ранее бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал Дональда Трампа неуравновешенным и заявил, что президент США должен быть отстранен от должности. Он обвинил американского лидера в намеренном искажении фактов и постоянной лжи, особенно в заявлениях о ситуации вокруг Ирана.

    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Руководители российской городской больницы обманули медиков ради наживы

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    В России оценили риски распространения оспы обезьян

    Трамп признал угрозу затягивания США в войну с Ираном

    На Украине рассказали о запуске «гиперзвуковых ракет»

    Все новости
