Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:29, 13 апреля 2026Мир

В США призвали отстранить Трампа из-за неуравновешенности

Экс-глава ЦРУ Бреннан назвал Трампа неуравновешенным и призвал отстранить его
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, возглавлявший ведомство при Бараке Обаме, назвал действующего президента США Дональда Трампа неуравновешенным. В эфире телеканала MSNOW он заявил, что глава государства должен быть отстранен от должности.

«Этот человек явно не в себе — ради таких случаев и была написана 25-я поправка», — сказал Бреннан. Он подчеркнул, что сторонники Трампа из движения MAGA продолжают оправдывать его действия, но происходящее вызывает серьезную тревогу.

Экс-глава ЦРУ также обвинил Трампа в намеренном искажении фактов и постоянной лжи, особенно в заявлениях о ситуации вокруг Ирана. По словам Бреннана, президент использует ложь как основание для действий, которые сеют хаос и причиняют страдания людям.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 17:00 по московскому времени. Также он рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров. По словам американских чиновников, таким образом США хотят подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Шансы возвращения к войне после провала переговоров США и Ирана оценили

    Развеян главный миф об автомобилях из Китая

    «Калашников» начал испытания нового ЗРК «Крона»

    Руководители российской городской больницы обманули медиков ради наживы

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok