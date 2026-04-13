В США призвали отстранить Трампа из-за неуравновешенности

Экс-глава ЦРУ Бреннан назвал Трампа неуравновешенным и призвал отстранить его

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, возглавлявший ведомство при Бараке Обаме, назвал действующего президента США Дональда Трампа неуравновешенным. В эфире телеканала MSNOW он заявил, что глава государства должен быть отстранен от должности.

«Этот человек явно не в себе — ради таких случаев и была написана 25-я поправка», — сказал Бреннан. Он подчеркнул, что сторонники Трампа из движения MAGA продолжают оправдывать его действия, но происходящее вызывает серьезную тревогу.

Экс-глава ЦРУ также обвинил Трампа в намеренном искажении фактов и постоянной лжи, особенно в заявлениях о ситуации вокруг Ирана. По словам Бреннана, президент использует ложь как основание для действий, которые сеют хаос и причиняют страдания людям.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 17:00 по московскому времени. Также он рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров. По словам американских чиновников, таким образом США хотят подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.